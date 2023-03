Albanesi: tanti anni di grande lavoro

Questo pomeriggio si terrà l’elezione del nuovo presidente e del nuovo direttivo esecutivo della camera penale di Fermo. All’orizzonte si profila una nuova presidenza, visto che il massimo dirigente uscente, l’avvocato Andrea Albanesi, non si è potuto ricandidare dopo due mandati consecutivi "Lascio la presidenza col sorriso sulle labbra – spiega l’avvocato Albanesi – convinto che insieme ai colleghi del direttivo si sia fatto un buon lavoro. In questi anni abbiamo affrontato momenti estremamente complessi per l’amministrazione della Giustizia, penso al periodo di chiusura del tribunale per la pandemia, ma anche a problemi sostanziali su come meglio tutelare i diritti dei cittadini, qualora schiacciati dal potere punitivo dello Stato". In effetti sono state moltissime le iniziative della Camera penale nel periodo della presidenza Albanesi: "Abbiamo difeso i valori fondamentali della Costituzione, del diritto penale per un processo più equo e celere, attraverso iniziative culturali e politiche che hanno coinvolto l’avvocatura e la magistratura. Voglio solo ricordarne solo alcune, quelle rivolte al sociale: abbiamo effettuato la donazione dei defibrillatori cardiaci che mancavano in tribunale, una raccolta fondi per i reparti dell’ospedale in periodo pandemico, regalato mascherine ai detenuti del carcere di Fermo e beni di prima necessità agli indigenti, collaborando con il Comune, la Croce Rossa e la Protezione civile. Insomma, l’associazione che ho presieduto è cresciuta di impegno, qualità e visibilità dentro e fuori le mura del palazzo di giustizia". Albanesi infine conclude con i ringraziamenti e gli auguri a chi verrà dopo di lui: "Nel ringraziare tutti gli iscritti, auguro di cuore al prossimo Consiglio direttivo e al presidente di continuare il lavoro iniziato, con impegno e buona volontà, certo che vi riusciranno meglio del sottoscritto".