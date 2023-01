Alberghiero, all’Urbani diploma in quattro anni

Fine gennaio è il tempo in cui scadono i termini per le iscrizioni al prossimo anno scolastico, in tutti gli ordini di scuola.

L’Iss Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio grazie alla pluralità della sua offerta formativa e l’articolazione organizzativa anche su due sedi distaccate, Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio, permette agli studenti di scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze.

Per il momento il trend è sui livelli degli scorsi anni, come sostenuto dalla dirigente Laura D’Ignazi.

"Notiamo un maggior afflusso nei percorsi liceali – afferma la dirigente dell’istituto –, ma anche negli altri corsi siamo in linea con i numeri del passato". Ma passiamo all’offerta formativa. Nella sede centrale di Porto Sant’Elpidio, gli indirizzi di studio proposti sono il liceo scientifico, l’istituto professionale alberghiero e l’istituto tecnico economico. Ai corsi di scienze applicate o allo scientifico sportivo per il liceo, a enogastronomia, sala e pasticceria per il professionale e all’indirizzo di amministrazione, finanza e marketing per il tecnico, sono state inserite alcune importanti novità. "Allo scientifico abbiamo aggiunto la curvatura biomedica, che permetterà ai ragazzi di sviluppare percorsi aggiuntivi su temi legati alla biologia – precisa D’Ignazi – nell’istituto tecnico economico nel triennio si potrà scegliere l’indirizzo di relazioni internazionali che con tre discipline in lingua permetterà di ottenere la qualifica per studiare anche nelle università nei Paesi anglofoni. All’alberghiero abbiamo introdotto il percorso quadriennale, che permette un inserimento più immediato nel mondo del lavoro".

Nella sede di Sant’Elpidio a Mare, all’alberghiero si aggiunge l’indirizzo socio-sanitario, che ha dato lavoro a molti ragazzi nelle strutture sanitarie del Fermano e non solo. Uno dei punti di forza del Polo Urbani è la centralità delle iniziative e delle attività laboratoriali: convegni letterali e culturali, incontri formativi, adeguate ore di laboratorio in aule attrezzate.

"Sul piano lavorativo – aggiunge la dirigente –, l’istituto continua a costruire un connubio perfetto col territorio, con la formazione di giovani pronti al mondo del lavoro in più settori, con le positive le esperienze promosse dal Pcto e dal sistema duale. Quest’ultima modalità consente ad alunni selezionati di suddividere un monte ore di studio tra la scuola e l’azienda, con contratti di apprendistato". L’istituto è proiettato verso il futuro anche rispetto alle strutture. E su questo punto è recente l’ottenimento di un finanziamento legato ai fondi del Pnnr, di circa 22 milioni di euro, per la costruzione di un nuovo edificio, all’interno del quale si declinerà una proposta didattica di altissimo livello.

Nell’analizzare positivamente i primi dati delle iscrizioni la dirigente Ignazi e il vice preside Mario Andrenacci aggiungonoche "negli Open Da" abbiamo proposto attività interattive e di laboratorio, come l’esperienza dell’escape room con temi matematici e letterari. Gli incontri hanno riscontrato un’ottima presenza anche da città dell’interno, ormai la scuola è un punto di riferimento per un territorio molto vasto e ne siamo soddisfatti". Ora non resta che aspettare la scadenza di fine mese per tirare definitivamente le somme sulle iscrizioni al nuovo anno scolastico.

Nadir Tomassetti