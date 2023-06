Alberghiero, spuntano tre soluzioni

È impegnato nel risiko delle sedi scolastiche, il sindaco Alessio Pignotti che, in questi giorni, con la Provincia e con la dirigenza del polo ‘Urbani’ sta valutando la soluzione logistica migliore per il ‘Tarantelli’ e, in seconda istanza, per capire se e in che tempi sarà almeno possibile trasferire i laboratori di cucina e sala al primo piano del Palazzo Montalto (vicino all’attuale sede dell’alberghiero di via Prati). Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Comune, la dirigenza scolastica e Provincia.

Le carte in tavola per l’alberghiero sono addirittura tre: c’è la variante relativa al terreno adiacente l’area Mandozzi, destinata ad edificio scolastico, che la Provincia sta portando avanti. Incombe un vecchio progetto di demolizione e ricostruzione della sede di via Prati (dove la scuola si è trasferita di recente, ndr). Ci sono 1,8 milioni di fondi della ricostruzione concessi a suo tempo per intervenire sulla vecchia sede, in Corso Baccio, dove ci sono ancora i laboratori di cucina e sala che andrebbero spostati. "In questo scenario, la tesi più realistica – spiega il sindaco Alessio Pignotti - è quella che abbiamo proposto noi, mettendo a disposizione dei laboratori i due piani del Montalto Nannerini". Proposta ragionevole e condivisibile, se non fosse che prima bisogna guardare il quadro economico: per sistemare i due piani (ancora allo stato grezzo) occorre circa 1 milione di euro. "Ma, per il solo primo piano, ne basterebbero 2-300mila" chiarisce Pignotti. E ci sarebbe pure la possibilità di trovarli "perché il 10% dei fondi dell’Usr per la sede di Corso Baccio, può essere utilizzato per spese di delocalizzazione".

Tutto risolto, allora? Non proprio. "Ad oggi abbiamo 1,8milioni di euro ma, stando al progetto definitivo che stanno redigendo in Provincia, è desumibile che ci vorrà quasi il doppio, circa 3 milioni di euro". Come procedere, allora? "Una volta completato il progetto, la Provincia dovrà chiedere un adeguamento del finanziamento all’Usr. Venisse concesso, conteggiando il 10% di 3milioni di euro, avremmo le risorse sufficienti per intervenire su un piano del Montalto e spostarci i laboratori". Ci vorranno alcune settimane per ultimare il progetto ma, prima di mettere mano alla sede di Corso Baccio, vanno completati i lavori del piano del Montalto, e sarà possibile farlo solo se ci sarà l’adeguamento del finanziamento degli attuali 1,8 milioni. Marisa Colibazzi