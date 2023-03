"Alberi da abbattere nella piazza-giardino"

"Non può sfuggire che nella progettazione urbanistica si preveda la cancellazione della piazza-giardino 4 giornate di Napoli, tra l’altro privatizzando uno spazio pubblico e quindi di tutti i cittadini, mediante abbattimento di un rilevante numero di alberi, d’alto e medio fusto, adulti, nonché di essenze arbustive e di un’ampia copertura vegetale a prato". Il Comitato per la salvaguardia di viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio interviene con una lettera aperta al sindaco criticando la pianificazione urbanistica della zona portuale redatta dall’università Politecnica delle Marche, soprattutto in merito alla dotazione del verde. Ribadisce che in una situazione urbana alquanto pregiudicata come quella di Porto San Giorgio, l’albero assume un ruolo di fondamentale importanza sia per le funzioni ecosistemiche, assorbimento di Co2 e produzione di ossigeno, ombreggiamento, contrasto alle isole di calore, in un’epoca di accentuazione dei cambiamenti climatici, sia per le indiscutibili funzioni estetiche e di miglioramento del decoro urbano.

Secondo il Comitato, l’albero non è un elemento sostituibile “alla bisogna”, per scelte prive di sostanza e conoscenza, è un organismo vivente che dona all’uomo vita e vivibilità. La presenza di tredici esemplari di pini pinea, tre cipressi, un platano, un eucalipto, diverse tamerici, adulti, oltre a numerose altre specie in uno luogo conquistato alla città dalla fine del settecento con l’opera delle colmate della famiglia Salvadori, fa di quella superficie un insostituibile presidio di gradevolezza e salute per il quartiere e la città tutta, oltre che elemento essenziale per la fruibilità pubblica”. La conclusione: "Chiediamo con forza che quella insostenibile ed anacronistica pianificazione urbanistica venga modificata preservando la piazza-giardino ed integrando il verde esistente".

Silvio Sebastiani