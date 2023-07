"Alberi e acqua, pensiamo al futuro"

"La cura dell’ambiente è una questione che riguarda tutti". Lo hanno ribadito i componenti il coordinamento ambientalista fermano che si sono trovati lungo il fiume Tenna, a chiedere di rivedere il progetto per l’allargamento della strada che ad oggi prevede l’abbattimento di 44 alberi. Si sono trovati a metà strada, sotto il sole di luglio, a ragionare proprio accanto il fiume, il Tenna, che Valido Capodarca ha definito un ‘fiume vivo’, il cui pericolo dunque non va sottovalutato e gli argini vanno protetti e consolidati, piuttosto che spogliati di alberi. I volontari di ’Nel nostro piccolo’, mentre si discuteva e si avanzano proposte, raccoglievano i rifiuti, tanti, abbandonati lungo la strada e sotto la scarpata. Toccante il messaggio di Capodarca, grande esperto di alberi, studioso instancabile dell’ambiente, che ha ribadito come lungo la strada ci sono esempi di alberi che meriterebbero di essere definiti monumentali e che dovrebbero essere tutelati, piuttosto che abbattuti: "Gli alberi sono come le persone, vanno raccontati nella loro storia. Qui ci sono due pioppi gemelli che hanno una caratteristica unica, sono uniti attraverso un ramo che fa da ponte, per un fenomeno che si chiama anastomosi. Ne ho parlato nel libro che sto per pubblicare, questo progetto di abbattimento rischia di cancellarli. Vorrei essere rassicurato che quei due pioppi non siano coinvolti in questa sciagurata decisione di abbattimento, siamo convinti che la strada debba essere allargata ma lo si deve fare con intelligenza". C’è stato tempo per leggere poesie, con Sonia Trocchianesi, mentre Federico Spagnoli di Legambiente, che insieme con la Lipu ha curato l’aspetto organizzativo della manifestazione, ha sottolineato che i fiumi stanno ovunque dando segnali di instabilità e di pericoli, legati ai cambiamenti climatici, tagliare alberi proprio lungo gli argini di un fiume ancora vivo è la scelta peggiore che si possa fare: "Si è parlato anche del progetto che riteniamo disastroso, del prelievo di 200 Ls che è stato proposto nel Fiume Tenna, nel sito dell’Acqua Gallo di Montefortino, che potrebbe portare al collasso dell’ecosistema acquatico del fiume Tenna e alla carenza di acqua irrigua lungo la valle del Tenna, spiega Spagnoli, Dalla manifestazione è emersa la proposta di allargare la strada provinciale verso sud, dove non ci dovrebbero essere particolari problemi tecnici e ambientali, in quanto presenti prevalentemente solo campi coltivati. Questa soluzione salverebbe il sistema di protezione naturale della sponda destra del Tenna e metterebbe in maggiore sicurezza la strada stessa che".

Angelica Malvatani