Albero cade su un’auto in sosta Per fortuna non c’era nessuno

Il maltempo continua a creare danni e disagi nel Fermano. Nonostante la pioggia insistente di ieri, i fiumi e torrenti del territorio sembrano aver assorbito l’ulteriore apporto d’acqua senza esondare, ma sono stati registrati a macchia di leopardo alcuni piccoli smottamenti di terreno e grandi pozze d’acqua lungo la rete stradale. Gli episodi più gravi sono stati registrati invece nel pomeriggio di ieri a Fermo e Sant’Elpidio a Mare, dove dei rami appesantiti dalla pioggia si sono spezzati cadendo pesantemente sulle auto. Nel primo caso un grosso ramo è caduto in viale Ciccolungo di Fermo piombando pesantemente su una Opel bianca in sosta, al suo interno fortunatamente non c’era nessuno, ma l’abitacolo è stato letteralmente sfondato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo, che hanno provveduto a sezionare il tronco e riaprire la strada al traffico. Il secondo intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 18 a Sant’Elpidio a Mare in via degli Angeli dove una pianta si è sradicata cadendo sulla sede stradale, un’auto in transito non ha potuto nulla per evitare l’impattato frontalmente con la piante danneggiandosi pesantemente nella parte anteriore. Il guidatore del mezzo non ha riportato lesioni particolari, l’albero è stato sezionato in varie parti e successivamente è stata ripristinata la viabilità.

a.c.