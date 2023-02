Importanti brand del distretto del fermano quali Alberto Guardiani, Cult e Oxs tornano al Micam Milano, il salone Internazionale della Calzatura che si svolgerà dal 19 al 22 febbraio 2023 a Fiera Milano con la sua 95esima edizione. Forte dei consensi di un mercato in ripresa, la manifestazione si svolgerà nuovamente su quattro giorni per dare alle aziende espositrici e ai buyer nazionali e internazionali ancora più opportunità di incontro e di business. In mostra ci saranno 988 marchi, di cui 451 di espositori internazionali. Per la Presidente di Micam e Assocalzaturifici, Giovanna Ceolini: "Micam è l’appuntamento atteso dagli operatori internazionali per concretizzare le occasioni di business. Da sempre è la cartina di tornasole del mercato, palcoscenico privilegiato dove intercettare i trend che diventeranno le realtà del futuro. In una fase cruciale per sostenere la ripresa economica del settore e riportare la produttività ai livelli prepandemia, questa rassegna rappresenta una opportunità straordinaria. Alla prossima edizione abbiamo rivolto massima attenzione all’innovazione nel retail ma anche quanto di più aggiornato c’è sul fronte della sostenibilità. L’aggiornamento tecnologico e la digitalizzazione sono fattori predominanti per il nostro comparto, fattori che potrebbero contribuire a rendere più appetibile le nostre aziende per le nuove generazioni". Si conferma al Padiglione 1 l’area Micamx che si presenterà completamente rinnovata nell’allestimento per offrire occasioni uniche di aggiornamento sulle tematiche più importanti per il settore, grazie a grandi ospiti, best practice e importanti testimonianze internazionali. Futureclo presenterà il magic mirror, offrendo la possibilità di provare virtualmente capi e calzature in real-time. Particolarmente interessante sarà l’area dedicata agli Emerging Designers, dove dodici creativi provenienti da tutto il mondo proporranno le loro proposte.

