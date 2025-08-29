Alchimia, incantesimi e divinazione. C’è la mostra ’De Secretis Naturae’

Dicono che la longobarda Ageltrude, figlia di Adelchi, nipote di re Desiderio, e moglie del duca Guido da Spoleto, avesse costretto alla ritirata le truppe dell’imperatore Arnolfo, che cingevano d’assedio Fermo, facendo bere al re di Germania una pozione paralizzante. Una miscela che aveva imparato a realizzare nel fumoso antro di un alchimista di Bari, nel palazzo dell’emiro Sawdan, dov’era ristretta come pegno di pace dopo la disfatta longobarda. Dicono che il 21 di giugno, personaggi strani raggiungessero– e forse ancora oggi raggiungono – il Lago di Pilato sui Monti Azzurri per consacrare il Bastone del comando. Dicono ancora che nell’antro della Sibilla, la maga leggesse il futuro e praticasse sortilegi a chi le facesse visita. Alchimia, divinazione, esoterismo. Ci sono mondi sfuggenti sempre più alla comprensione dei contemporanei che hanno dimenticato il passaggio di Shakespeare, nella tragedia dell’Amleto, che recita: "Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia".

E pure il materialismo odierno, con la sua coltre dura da infrangere, lascia intravedere crepe nella persona che intuisce il bisogno di altro. Un’ampia premessa per arrivare alla intrigante e seducente mostra allestita nella Sala delle Stampe e dei Disegni della Biblioteca civica Spezioli di Fermo. Il tema è quello dell’alchimia, incantesimi e segreti della natura. Titolo fascinoso: De Secretis Naturae. Dalle decine di migliaia di libri conservati negli antichi scaffali sono riemersi importanti testi di chi nei secoli ha voluto indagare ciò che è oltre la semplice materia, creando un ponte tra finito e infinito, realtà e oltre realtà, guardando alla natura come qualcosa di innervato da una scossa iniziale e divina: la Viriditas di Ildegarda di Bingen, di cui si espone un antichissimo testo. "La mostra – recita il manifesto di presentazione – si propone come un itinerario immersivo nel mondo simbolico, sperimentale e filosofico tra occulto e mistero, attraverso una selezione di testi rari e preziosi, testimoni della lunga tradizione dell’alchimia e dell’occultismo occidentale dal Medio Evo fino all’età moderna...".

Si è voluto offrire uno sguardo nuovo su un sapere antico "che fu insieme scienza della natura, speculazione metafisica, e via di salvezza dell’anima". Una iniziativa che giunge in un momento controverso, perché riallaccia i diversi saperi e offre la possibilità che la conoscenza odierna non sia più separata dall’esperienza del sacro. Perché "... l’alchimia si presenta come un modello di pensiero integrato, capace di unire l’osservazione del mondo alla trasformazione interiore". Negli studi e nei testi degli alchimisti emergono tre filoni: "la trasformazione dei metalli vili in oro (trasmutazione materiale), la preparazione di un elisir capace di prolungare la vita (trasformazione biologica), e soprattutto la purificazione spirituale dell’operatore (trasmutazione interiore)". Ricchissima la proposta libraria: si va dai testi di Pico della Mirandola a quelli dell’astrologo persiano Abu Ma’shar al-Balkhi, da Angelo de Forte a Richard Roussat, da Raimondo Lullo a Ildegarda di Bingen, a tanti altri ancora. Molto significative anche le stampe come ad esempio Stregonerie di Malleghen dell’incisore fiammingo Pieter van der Heyden.

Una mostra che interesserà strati diversi della nostra società: da chi ama i temi dell’esoterismo e della gnosi, a chi ha interessi per l’occultismo, da chi ha frequentazioni con la massoneria di Rito scozzese, a chi invece è alla ricerca del sacro a volte troppo sottaciuto dalla stessa chiesa cattolica. Farebbe un ottimo pendant alla mostra, la presentazione o solo la lettura del recentissimo libro di Francesca Diotallevi L’ultimo mago, romanzo dedicato all’incredibile e misterioso personaggio di Gustavo Rol; o la visione di un vecchio sceneggiato dal titolo Il segno del Comando. Ma Fermo ha anche un di più da ritrovare e mostrare: l’opera del conte Lorenzo Mancini-Spinucci.

Adolfo Leoni