Alcol e abusi al volante, controlli a raffica nel territorio

Controlli sul territorio nel fine settimana da parte dei carabinieri, sei persone sono state denunciate, ritirate le patenti. Un fenomeno quello di persone che si mettono alla guida pur in stato alterato per effetto dell’alcool, che continua ad interessare il Fermano e che vendendo coinvolte anche diverse donne. Nei giorni scorsi a seguito di controlli mirati i carabinieri di Montegiorgio hanno denunciato una giovane di 25 anni residente del posto, coinvolta in un incidente che si è verificato a Servigliano. A seguito dei controlli è risultata positiva all’alcool test, è stata quindi denunciate e la sua patente ritirata. A Porto Sant’Elpidio una donna di 37 anni con precedenti, è stata sorpresa alla guida della propria auto nonostante fosse stata precedentemente sequestrata per mancanza di copertura assicurativa. Il veicolo è stato nuovamente sequestrato e l’autorità giudiziaria informata per i provvedimenti di competenza. Ulteriori interventi hanno portato alla denuncia di quattro persone per guida in stato di ebbrezza nei comuni di Torre San Patrizio e Magliano di Tenna, oltre a Montegranaro, dove un 42enne è stato trovato in stato semi comatoso alla guida di un’auto, con un tasso alcolemico di 2,06 grammi per litro. Recentemente poi, sempre a Montegiorgio, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare nei confronti di un 37enne del luogo, su disposizione Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata. L’arresto è stato effettuato in seguito a una sentenza per guida in stato di ubriachezza che aveva provocato un incidente stradale avvenuto a Civitanova Marche il 9 maggio 2018. L’uomo è stato condotto presso la propria abitazione per scontare la pena residua di un mese di arresto.

Alessio Carassai