Alcol e droga al volante, i carabinieri denunciano sei persone

I carabinieri delle Compagnie di Fermo e Montegiorgio sempre in prima linea per garantire la sicurezza sulle strade e il rispetto delle norme in materia. Attraverso una serie di posti di controllo mirati, i militari dell’Arma hanno denunciato sei persone per reati legati alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, evidenziando determinazione nel contrastare tali comportamenti pericolosi sulle strade.

A Fermo, i carabinieri del Radiomobile, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno intercettato un 36enne di origini colombiane da tempo residente nel territorio. L’uomo è risultato sprovvisto della patente di guida ed avendo già commesso in precedenza la medesima infrazione, è stato denunciato per reiterazione nel biennio di guida senza patente.

I militari dell’Arma di Sant’Elpidio a Mare hanno invece denunciato un 60enne italiano controllato in orario diurno alla guida di un veicolo aziendale con sintomi di ebbrezza alcolica. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi ai controlli per l’accertamento alcolemico. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo consegnato al titolare dell’attività. Per lo stesso motivo I carabinieri di Falerone hanno denunciato una donna di 53anni italiana.

A Montegiorgio, i carabinieri del Radiomobile hanno sorpreso un 60enne italiano alla guida della sua autovettura pur avendo la patente sospesa. Presente all’interno dell’abitacolo la compagna convivente dell’uomo, una 57enne albanese, che si è rifiutata di fornire un proprio documento d’identità. L’uomo è stato denunciato per guida con patente sospesa e la donna sanzionata per essersi rifiutata di fornire un documento d’identità.

Sempre a Montegiorgio è stato denunciato un 47enne italiano per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’uomo, rimasto coinvolto in un sinistro stradale e trasportato presso il locale pronto soccorso è stato sottoposto ad accertamento tossicologico, il cui esito è risultato positivo per avvenuta assunzione di cocaina. Questi episodi evidenziano l’efficacia del lavoro dei carabinieri nel controllo del territorio, e sottolineano l’importanza della prevenzione e della repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada.

Fabio Castori