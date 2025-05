Alda Merini è una figura affascinante e complessa. ‘Una diversa’ come amava definirsi lei stessa; e incontrarla significa iniziare "un viaggio al centro dell’Inferno". Una donna che ha lottato contro gli stereotipi trovando a fatica la sua personale libertà. Un’esperienza cruciale nella sua vita è stata la malattia mentale, quella follia che costituisce il carattere dominante della sua biografia e che lei racconta nei dettagli crudi del manicomio, ma in una prospettiva più ampia, svelando la falsità di certe rigide convenzioni sociali e, al contempo, ribadendo il valore assoluto della vita. La poesia le ha fornito la motivazione per resistere all’incubo del manicomio, oltre che gli strumenti espressivi per raccontarlo. Con la sua insaziabile attività di scrittura è riuscita ad attraversare la sua esistenza senza soccombere al dolore: scrittura e vita sono così diventate un tutt’uno, entrambe intessute da passioni accese ed estreme sofferenze, sete di conoscenza e ricerca delle verità. Nelle sue poesie la ‘ragazzetta milanese’ esprime forti dissidi interiori, profonde passioni per gli uomini amati, intensi sentimenti per gli amici e un instancabile desiderio di conoscere e rivelare sé stessa. Per i poeti scrivere è sempre una vocazione ma nei suoi testi, forse anche perché donna, ne sentiamo tutta l’urgenza. Non c’è però nessun bisogno consolatorio, ogni suo verso nasce da uno sguardo puro sulla realtà, indagata con razionalità e pur sempre accettata e amata.

Classe III A