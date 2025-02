Alesi: "Contiamo su tanti eventi ormai storicizzati"

Da quando si è costituita, l’associazione B&B del fermano è sempre stata presente alla Bit e anche quest’anno, il presidente Devis Alesi, era pronto nella sua postazione, nello stand della Regione Marche (all’intero dei padiglioni della fiera Rho, a Milano), con una quantità di brochure illustrative delle strutture e del territorio fermano che, racconta "sono andate a ruba. Il fatto è che dopo 6 anni che partecipiamo, il turista comincia non solo a conoscerci, ma anche a fidarsi di quello che proponiamo, della qualità delle strutture associate. E anche stavolta, c’è stata una bellissima affluenza e un’altrettanto bella attenzione per il nostro territorio".

Da sempre, un punto su cui ha insistito Alesi è la necessità di presentarsi in fiera con una indicazione degli eventi previsti nell’estate fermana e "quest’anno abbiamo potuto distribuire materiale con eventi ormai storicizzati che, nel caso di Porto Sant’Elpidio, sono il 1Maggio, il Triathlon, I Teatri del Mondo, il Beach Soccer. E’ importante presentarsi con brochure con le immagini dei maggiori eventi perché il turista guarda e apprezza". E prenota il suo soggiorno nei B&b: "Diciamo che, considerando che siamo a febbraio, il mese di agosto lo abbiamo già riempito".

Con il progetto del brand unico del fermano che sta subendo una significativa accelerazione, i B&B del fermano (sono in costante crescita con nuove adesioni a livello provinciale), hanno deciso di lasciare ad esperti e professionisti che stanno lavorando sul brand unico (anche con risorse più cospicue) il compito di promuovere il territorio "mentre noi, non vogliamo sovrapporci per cui pensiamo a far conoscere le singole strutture e le aziende e attività commerciali partner (una collaborazione legate alla Welcome Card) con immagini, filmati ad hoc" precisa Alesi.

Nel frattempo, gli associati hanno frequentato corsi di aggiornamento per migliorare sempre più la qualità dell’accoglienza. E poi ci sono i servizi che, nel caso di Porto Sant’Elpidio, vedranno attivare i nuovi infopoint già dal 1 Maggio, così come partirà il Mobility Hub, così come sta procedendo bene il portale bbfermanomarche.it.