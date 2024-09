Alesi: "Ottima stagione per i B&B"

E’ stata una bella stagione per B&B e simili. "E’ stata una stagione un po’ diversa. E spiego. Abbiamo avuto un inizio d’estate, a giugno, con la presenza di diversi stranieri – esordisce Devis Alesi, presidente B&B del Fermano - e questo è stato un elemento di differenza rispetto alla passata stagione e, per il nostro territorio, un fatto assolutamente nuovo". La considerazione: "Questo ci deve far riflettere su quanto sia importante la promozione e il partire con largo anticipo con i promo per attirare questi flussi stranieri che ci aiutano a destagionalizzare". Per il resto? "Già a giugno avevamo tutto venduto per luglio e agosto. Poi le presenze andranno scemando e la percentuale di riempimento sarà sul 50-60% fino alla metà di settembre". La stagione è stata particolare perché gli host che hanno saputo trovare un equilibrio tra prezzi e servizi offerti, è riuscito a fare numeri importanti anche in crescita rispetto all’anno scorso. Chi non c’è riuscito, ha fatto un po’ più difficoltà". Quanto ha influito la situazione economica? "Di sicuro non ha aiutato. Ci troviamo con un turista molto attento alle spese, che non vuole rinunciare alla vacanza ma ha un potere di spesa più basso rispetto al 2023. Questo stato di cose, per noi comporta delle difficoltà perché non riusciamo a far vivere al turista il territorio e quello che ha da offrire. La cartina di tornasole è il vedere privilegiata la spiaggia libera". C’è anche un altro fattore, "in controtendenza rispetto al solito: normalmente, il turista che veniva principalmente per il mare. Quest’anno, in tanti chiedevano informazioni sui borghi storici, volevano vivere l’entroterra". Molto apprezzati gli eventi estivi. "Per quando sono arrivati in promozione questi eventi, le strutture erano già piene. In ogni caso, i turisti hanno vissuto gli eventi e li hanno molto apprezzati, soprattutto perché non ne avevano conoscenza al momento della prenotazione. Sul fatto che hanno gradito non ci sono dubbi, lo confermano le recensioni e feedback lasciati dai nostri ospiti". Alesi giarda già al prossimo anno: "Va fatto un plauso a chi ha organizzato manifestazioni di quella caratura, ma dobbiamo lavorare affinché facciano da traino alle prenotazioni. Per il 2025 bisognerebbe riuscire a conoscere in anticipo il calendario degli eventi in vista delle prenotazioni che vengono effettuate da febbraio, marzo, aprile". Alesi aggiunge anche all’elenco dei fattori che hanno inciso positivamente sulla stagione "la promozione, incisiva ed efficace sui canali social e il marketing che ha funzionato alla grande".