Alessandrini: Steat, bilancio sano L’allarme non giova a nessuno

Un bilancio sano, premiato da autorevoli istituzioni universitarie, certificato e controllato come si conviene ad una società pubblica. Non ci sta l’ex presidente Fabiano Alessandrini a far passare la Steat per una società ricoperta di debiti: "Immagino che l’attuale presidente Ceroni sappia che ci sono debiti cattivi, quelli che un’azienda non è in grado di coprire, e investimenti che invece si coprono tranquillamente. Questo è il caso della Steat che nei miei dieci anni di gestione ha chiuso il bilancio in utile, con alcuno operazioni importanti". La Steat, spiega ancora Alessandrini, non è una partecipata, è una controllata: "Un socio che possiede più del 50 per cento dà controlli e vincoli importanti, bisogna passare i controlli dei revisori dei conti, dei revisori contabili, dell’organismo anti corruzione, a meno che non si voglia dire che sono tutti corrotti e hanno falsificato bilanci mi sento di poter dire che ho lasciato un’azienda sana e solida. Del resto Ceroni da sindaco di Rapagnano ha votato tutti i bilanci, dove stava negli ultimi 10 anni? A chi giova mettere in allarme i fornitori e le banche che hanno sempre avuto fiducia nell’azienda fermana?". Dal bilancio all’operazione Santa Lucia, Alessandrini difende le scelte fatte: "Abbiamo esercitato la prelazione a Santa Lucia per una serie di motivi, intanto perché non eravamo certi che un privato ci avrebbe dato il tempo per trovare un’alternativa. Un deposito e uno spazio come quello di Porto Sant’Elpidio ci hanno richiesto investimenti possibili, per spostare tutto oggi servirebbero almeno 4 o 5 milioni. Dunque Ceroni ha un’azienda abbastanza solida da affrontare sfide simili? Sapendo che l’area Santa Lucia è vincolata e urbanisticamente non può essere destinata ad altro, a meno che non intervenga il Comune in maniera decisa?". Alessandrini sottolinea anche che sulle società di trasporto pubblico pende anche l’attesa delle gare per l’affidamento del servizio: "La Regione sta rinviando da tanto, pareva si dovessero fare a primavera ma ancora non si sa. In altre regioni non è stato possibile rinviare, vedremo che succederà da noi ma in sostanza la Steat si troverà a concorrere con realtà che arriveranno da ovunque, una situazione che ti dà punteggio è avere un deposito di proprietà più vicino possibile ai capolinea. Il nostro sta a 200 metri dal terminal, ci dà un punteggio enorme".

a. m.