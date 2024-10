Alessandro Bastarelli, chi è lo studente di Fermo nominato Alfiere del Lavoro

Fermo, 29 ottobre 2024 – C’è anche uno studente di Fermo tra i 25 Alfieri del Lavoro premiati tra i ragazzi che hanno terminato la scuola secondaria con il massimo dei voti. Ogni anni, insieme con le figure di eccellenza dell’industria e dell’imprenditoria italiana si premiano anche i migliori studenti d’Italia, in attesa di quello che verrà.

Alessandro Bastarelli di Fermo è tra loro, è il migliore tra i 3.404 studenti segnalati dai dirigenti italiani, di cui 3.225 con i requisiti richiesti. Tra questi 1.999 donne e 1.226 uomini. La provenienza territoriale dei 25 Alfieri 2024 è rappresentata da 9 Province del Nord, 7 del Centro e 9 del Sud e Isole distribuite in 16 Regioni. Dei premiati 10 sono donne e 15 sono uomini; 22 hanno conseguito un diploma liceale e 3 un diploma tecnico. Le medie dei venticinque Alfieri del Lavoro del 2024 vanno da 9,81 a 10; 24 hanno ottenuto la lode all’esame di Stato.

Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita. Alessandro si è diplomato all’Itet Carducci Galilei con la lode, con una media del 9,6 in tutte le materie, oggi studia Lettere, arte e archeologia all’università degli studi di Ferrara. Classe 2005, è un ragazzo serio e appassionato che porta a casa un risultato grande, per il suo futuro e per il futuro del Paese che su questi cervelli può sperare.