Alessandro . Hair Stylist è plastic free

Un segnale in tema di ambiente ed ecosostenibilità. Oltre all’impegno dei cittadini e delle associazioni, stavolta una storia di sensibilità verso l’ambiente arriva da un negozio. E’ un salone per capelli, Alessandro Hair Stylist, operante da 14 anni nel quartiere San Michele, che ha deciso di aderire alla campagna Plastic Free: ovvero il packaging dei prodotti al suo interno è solo in vetro e alluminio, no plastica. La conversione è avvenuta grazie ad un brand agricosmetico professionale che utilizza ingredienti sani e genuini da agricoltura biologia e biodinamica certificata. "Siamo fortemente convinti che il comportamento isolato di una sola persona non possa rivoluzionare il mondo, hanno detto Alessandro e Cristina del salone, ma la nostra vita è costellata di infinite piccole scelte responsabili che, se sommate e ripetute, possono fare la differenza. E anche, perché no, risultare d’ispirazione per chi ci sta attorno. A fronte di un piccolo sforzo di buona volontà, possiamo contribuire a salvaguardare l’ambiente e migliorare la qualità dei prodotti e dei trattamenti. Inoltre, ad una cosa non saremo mai costretti a rinunciare: dettare tendenza, sostenibile, con stile". A complimentarsi con loro l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi, insieme al consigliere comunale Giulio Pascali e Alessandro Sabbatini, referente Plastic Free di Fermo che hanno parlato di una scelta coraggiosa, onerosa ma nello stesso tempo di grande sensibilità. Sempre in tema Plastic free, torna domenica dalle ore 9.45, a Fermo si terrà un evento di rimozione della plastica dalla spiaggia di San Tommaso - Tre Archi (ritrovo nella zona area camper Oasi, largo Guido Rossa), con la collaborazione di Asite, Centro Sociale San Michele Lido Casabianca e la Contrada Capodarco.