Alexia e Leo Gassmann al teatro comunale

"Avremo in teatro i concerti di Leo Gassmann e Alexia". Lo annuncia il sindaco Valerio Vesprini. . Leo Gassmann salirà sul palco sabato 6 maggio (ore 21.15) con “La strada per Agartha”: il tour prende nome dal suo ultimo album pubblicato a gennaio. L’intramontabile Alexia sarà invece a Porto San Giorgio mercoledì 17 maggio (ore 21.30). Proporrà parte del suo lungo repertorio e nuove produzioni nello show “Ispiration”. Sarà accompagnata da Alberto De Rossi alle chitarre, Pasquale Cosco al basso, Nicola Lombardi (tastiere) e Alessandro Piovan (batteria) insieme ai quattro elementi del coro: Roberto Alessi, Clarissa Ballerini, Lorenza Rocchiccioli e Paola Viapiana. Alexia è considerata una delle icone pop italiane, con 14 album pubblicati, 9 partecipazioni al Festivalbar e vincitrice di un Festival di Sanremo (con Per dire di no nel 2003). "L’Amministrazione e la Pro Loco hanno voluto questi due appuntamenti con l’intenzione di coinvolgere quante più fasce d’età – aggiunge l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti –. Gassmann ha fatto breccia tra i giovanissimi con milioni di visualizzazioni su You Tube per le sue canzoni, Alexia ha una carriera di quasi quarant’anni". La presidente della Pro Loco Giorgia Squarcia comunica che sono già attive le prevendite per le due date sui circuiti Ciaotickets, TicketOne e Ticketmaster (info 0734.675256 e 392.4450125).