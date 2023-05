Alexia in concerto Lanciotti: "Altro spettacolo di rilievo"

La biglietteria del teatro comunale sarà aperta al pubblico oggi, mercoledì 17 maggio, alle 18 per la vendita dei tagliandi del concerto di Alexia (ore 21.15 sempre di oggi) al prezzo di 22 euro. La prevendita è inoltre attiva sul circuito Ciaoticket: “Ci apprestiamo a vivere un altro appuntamento musicale di rilievo dopo il concerto al PalaSavelli di Grignani e di Leo Gassmann in teatro – dice l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti - . ‘Inspiration tour’ arricchisce la programmazione che include anche lo show del 28 maggio di Teo Mammucari”. Cantautrice, compositrice, arrangiatrice e produttrice discografica, Alexia vanta un vasto repertorio costituito da dance, soul, blues e rock, quest’ultimo spicca in modo maggiore nell’album Alè. “Regina della dance” prima e cantautrice internazionale pop e soul dopo.