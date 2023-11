’Alexo’, uno strano protagonista prende piede sul palcoscenico

“Alexo” è il titolo del primo spettacolo della rassegna Sotto_passaggi 2023-2024 in programma il 1° dicembre prossimo. E’ scritto, diretto e interpretato dall’attore comico e teatrale Claudio Morici: In un periodo complicato della sua vita, Claudio decide di regalarsi un assistente vocale. Per risparmiare però, lo acquista da un cinese sotto casa. Si chiama Alexo, ed è un po’ diverso dai suoi colleghi di marca. Italo-cinese, romano di Torpignattara, Alexo fa un po’ come gli pare.

Si addormenta, non risponde, si rifiuta di mettere musica che ritiene di basso livello. Solo quando Claudio gli chiede di contattare una ragazza (Loredana) Alexo diventa improvvisamente efficiente. Grazie alla possibilità di accedere a milioni di siti, ai testi dei più grandi poeti della storia, alle ultime ricerche in campo psicologico, Alexo riesce a conquistare subito il cuore della ragazza con messaggetti strategici e mirati. Ma per conto di Claudio, ovviamente.

Tutto sembra andare per il meglio, se non fosse che Claudio si comporta in modo egoista e Alexo non si farà problemi a rubargli la fidanzata.

Sul palco: Morici e il suo assistente vocale italo-cinese. Costo del biglietto 10 euro, ridotto 8.