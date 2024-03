Alfa in concerto alla ’Notte + Rosa’

Altra ghiotta anticipazione: oltre a Clara, che sarà in concerto live in città il 24 agosto per la Notte +Rosa delle Marche, è prevista un’altra anteprima di particolare richiamo per il 18 agosto, con Alfa. Reduce dal festival di Sanremo dove si è esibito in un coinvolgente duetto con il ‘professore’ Roberto Vecchioni, Alfa è un artista molto amato dal pubblico di giovanissimi e figura tra i giovani cantanti che stanno riempiendo gli stadi e le piazze con i loro concerti. Lo spoiler di questo concerto arriva, come sempre, dal ‘vate della musica’ nonché affezionato habitué del festival di Sanremo, l’elpidiense Mauro Leoni che, appresa e verificata l’indiscrezione, ha subito annunciato l’arrivo del giovane artista sulla sua pagina social, aggiungendo anche che, oltre alle musiche del suo repertorio, in scaletta ci sarà anche ‘Sogna ragazzo sogna’, canzone tra le più belle e significative di Vecchioni. Due concerti, Alfa e Clara che rendono ancora più appetibile, soprattutto per i giovani, la Notte + Rosa delle Marche.