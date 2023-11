‘Alfabetizzazione . Digitale, stasera iniziano le lezioni

Organizzato dall’associazione ‘Eccoppiazza’, si terrà nella sede del circolo lungo Corso Italia, un corso di ‘Alfabetizzazione Digitale’ rivolto alle persone un po’ più avanti con gli anni che hanno poca confidenza con i sistemi tecnologici. Il primo incontro si terrà oggi alle 21, i giovani dell’associazione metteranno a disposizione le proprie competenze per guidare all’uso delle moderne tecnologie. Il corso è sostenuto dal Comune di Montegiorgio attraverso il bando ‘Città che legge 2021’, che prevede tra le sue azioni la diffusione della cultura digitale. Il corso, affronterà le tematiche della navigazione web, creazione di account mail fino alle funzionalità dello Spid. In collaborazione con la biblioteca comunale si proverà a scaricare un ebook per provare l’esperienza della lettura in digitale. Gli incontri proseguiranno nei giorni 16 e 23 novembre con orario 21- 23, inoltre i giovani raccoglieranno durante gli incontri racconti ed aneddoti del tempo passato e attraverso le nuove tecnologie li trasmetteranno a futura memoria trasferendoli in racconti scritti, narrazioni e video nel segno dello ‘Human libraries’. Per info 0734-962609.