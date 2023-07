Ali Krasniqi riabbraccia la figlia Chiara "Finalmente posso tornare a vivere"

Ci sono voluti due anni e mezzo ma alla fine, Ali Krasniqi, il papà di Jennifer ed ex compagno di Pavlina Mitkova, la 39enne di origini bulgare condannata per aver ucciso la figlioletta di sei anni soffocandola, ha finalmente riabbracciato Chiara, la sorellina più piccola della vittima. Un raggio di sole nella vita dello sfortunato padre e della piccola, richiusa in una casa famiglia subito dopo l’omicidio della sorella. Una battaglia dura da parte di Ali, che prima si è visto distruggere la famiglia e che, subito dopo, ha dovuto dimostrare la sua estraneità ai fatti, quindi lottare per riavere l’affidamento della figlioletta sopravvissuta. Oggi per entrambi è un giorno felice dopo tanto lutto, tanta tristezza e tanta lontananza. Ali nel frattempo si è trasferito in Veneto, a 300 chilometri di distanza da quei posti che gli ricordano la tragedia vissuta, ma da lì può finalmente tornare a sorridere: "Sono felice e finalmente posso tornare a sorridere. Sono stati giorni terribili, ma oggi posso riabbracciare Chiara e posso vivere con lei. Nessuno potrà ridarmi Jennifer, la sua sorellina, però, è qui con me e insieme torneremo a vivere".

Il pensiero del papà di Chiara va poi ai carabinieri che hanno condotto le indagini e che, inizialmente hanno sospettato il suo coinvolgimento nell’omicidio: "Ho indossato una divisa anche io in Kosovo, il mio Paese d’origine, e so cosa significa. Per questo motivo mi sento di ringraziare tutti i carabinieri del Comando provinciale di Fermo, dal primo all’ultimo. Hanno lavorato con onore, dignità e professionalità, ma mi sono anche stati vicini nei momenti più bui, dimostrando grande sensibilità. A loro chiedo scusa perché ci sono stati dei frangenti in cui ho perso la pazienza, adottando comportamenti poco consoni ma, nonostante ciò, non sono mai stato trattato senza rispetto e dignità".

I ringraziamenti vanno anche alla comunità di Servigliano e al sindaco, Marco Rotoni: "Sono state delle persone stupende, mi sono state sempre vicine e mi hanno aiutato tanto. Un ringraziamento speciale va al sindaco che fin da subito si è interessato a me e alla mia vicenda, facendo di tutto per farmi riavere Chiara". Non sarà facile per Ali dimenticare le atrocità che ha dovuto vivere, ma oggi ha due angeli custodi che faranno di tutto per rendergli quello che ha perso: Jennifer in cielo e Chiara tra le sue braccia.

Fabio Castori