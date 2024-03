Ali Marche, Stefano Pompozzi entra nel direttivo

La prima assemblea regionale di Ali Marche (Lega delle autonomia locali), ha eletto il nuovo ufficio di presidenza e il direttore – tesoriere regionale, incarico quest’ultimo andato al serviglianese Stefano Pompozzi. L’assemblea guidata dal presidente Andrea Gentili, dopo la ratifica della presidenza e l’approvazione dei bilanci consuntivi 2022 e 2023, ha approfondito le questioni che saranno trattate da Ali, ovvero un’organizzazione nata in forma dinamica che rappresenterà un punto di riferimento per gli amministratori e i funzionari impegnati nel governo regionale e locale; una struttura qualificata a disposizione degli enti aderenti per l’informazione, la formazione e la consulenza. L’associazione per come è stata pensata svolge attività di confronto, scambio di esperienze, collaborazione a tutti coloro che sono interessati al buon funzionamento degli enti locali. "Mi è stato proposto di svolgere una funzione tecnica come quella di direttore– spiega Stefano Pompozzi – e sono onorato della fiducia che mi è stata concessa. Tutti insieme i membri di Ali lavoreranno per potenziare l’attività degli enti locali e lavoreremo per il territorio. La nostra funzione non è assolutamente in conflitto con l’Anci, anzi rappresentiamo un elemento di confronto e sviluppo. Inoltre va considerato il ruolo strategico delle Marche. La nostra regione è un territorio cerniera fra il sud e il nord dell’Italia, che stanno vivendo dal punto di vista economico, infrastrutturale due situazioni molto differenti e su cui bisognerà lavorare". Nel nuovo Consiglio di Presidenza di Ali, sono stati eletti come rappresentanti del Fermano oltre a Stefano Pompozzi, anche Nazareno Franchellucci, Alessio Pignotti, Fabrizio Vergari e Giuliana Porrà rispettivamente sindaci di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Santa Vittoria in Matenano e Altidona.

Alessio Carassai