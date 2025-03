Alimentazione consapevole: "Educhiamo i più giovani"

Educare le giovani generazioni ai ’Principi di un’alimentazione consapevole’. Parte il progetto che vede insieme Ast Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e istituti scolastici per diffondere il messaggio della sana alimentazione tra i giovani. Il primo incontro, infatti, è previsto per l’8 aprile al Liceo A. Caro. A seguire, il 17 aprile, sarà il turno dell’Ipsia O.Ricci. L’Ast di Fermo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo sono infatti, impegnate congiuntamente per diffondere il messaggio, soprattutto tra le nuove generazioni, dell’importanza di una sana e corretta alimentazione per vivere meglio, di più e in salute. Il progetto è stato stilato dalla Uosd Diabetologia dell’Ast di Fermo, guidata da Paola Pantanetti e approderà nelle scuole in forma di Talk-Show. E’ stato condiviso e modulato insieme alle dirigenze scolastiche degli istituti interessati, nel corso di incontri e riunioni, ultima in ordine di tempo quella tenutasi a fine gennaio nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. In quell’occasione, presenti, oltre a svariati dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie di secondo livello, anche il direttore generale dell’Ast Fermo, Roberto Grinta, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Giorgio Girotti Pucci, Paola Pantanetti con la dietista Sara Alberti e il dottor Paolo Foglini.

Il direttore Grinta ha ricordato la continua collaborazione con la Fondazione, così come preziosa è l’attenzione del mondo della scuola: "Importante il lavoro della nostra diabetologia, dal momento che una sana alimentazione, abbinata a una corretta attività motoria, può incidere in maniera significativa sul contenimento dell’indice di massa corporea riducendo l’obesità già in età giovanile. Un aspetto, questo, fondamentale a livello sanitario e sociale, perché i giovani rappresentano il futuro della nostra società e vanno tutelati e correttamente informati. La sana alimentazione, infatti, migliora la qualità di vita e riduce il rischio di malattie come il diabete".