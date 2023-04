Alimentazione e bambini, il dibattito

Domani, alle 17,30, nel teatro comunale si svolgerà un breve dibattito sul tema dell’alimentazione in età pediatrica, a cui farà seguito lo spettacolo del vincitore di Italia’s Got Talent 2020 Andrea Fratellini ed il suo esilarante Zio Tore, straordinario ventriloquo e performer, che intratterrà il pubblico insieme ai suoi fantastici personaggi. L’ingresso è gratuito. Interverranno, oltre all’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti, anche la pediatra Lorella Ciferri, da anni al fianco dell’associazione GenotoriAmo, e la nutrizionista di Biomedfood Francesca Raffaelli. Nell’occasione saranno presentati altri due incontri rivolti a tutti coloro che sono coinvolti nell’alimentazione del bambino: il secondo si terrà giovedì 6 aprile alle 21 nella sala Castellani, intitolato ’Alimentazione bio e bambini’, con Ciferri e Raffaelli che cercheranno di spiegare l’importanza dell’alimentazione biologica in età pediatrica.