Alimentazione e pazienti oncologici Esperti a confronto al polo Urbani

Se è vero che la scuola deve porsi come obiettivo la formazione degli studenti ma anche il loro coinvolgimento nelle tematiche attuali, il polo ‘Urbani’ si conferma dinamico e attento su entrambi i fronti. La riprova è venuta dal convegno sull’alimentazione nei malati oncologici che ha richiamato all’auditorium ‘Giusti’ un pubblico attento e numeroso composto da studenti, dalle loro famiglie e da semplici cittadini. Dopo i saluti della dirigente scolastica Laura d’Ignazi e della vice Franca Romagnoli, è toccato ad Annalinda Pasquali moderare l’interessante convegno. Renato Bisonni (oncologo al ‘Murri’) si è soffermato sulla prevenzione primaria e gli stili di vita, su fattori a rischio e agenti che causano tumori, sui numeri di malati e guariti dalla malattia. Lorenzo Fuccio, (docente di gastroenterologia all’Università di Bologna) ha approfondito il tema del microbiota intestinale e del suo ruolo nella terapia dei tumori. La biologa nutrizionista esperta in nutrizione oncologica, Edy Virgili si è soffermata anche sulla necessità di attenzionare lo stile di vita, dall’obesità sarcopenica allo stress ossidativo, dalle conseguenze dell’infiammazione del sistema immunitario alle carenze nutrizionali, sottolineando come la nutrizione debba essere parte integrante delle terapie oncologiche. Giampiero Macarri, (gastroenterologo al ‘Murri’) ha evidenziato infine la necessità di sottoporsi allo screening del carcinoma del colon retto. Al termine, una cena presso il Laboratorio di Sala e Cucina del ‘Tarantelli’ con piatti preparati dai docenti Anselmo Simonelli, Stefano Isidori e Francesco Livigni, dagli studenti della 5A Eno di P.S.Elpidio e dalle classi 3C Sala e del corso serale del ‘Tarantelli’ i cui ragazzi delle classi 1B - 2A e 5C hanno pensato all’accoglienza, sotto lo sguardo attento di Rosella Pace.