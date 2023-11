Alimentazione e rischi, incontro con l’esperto

"Il consumatore è oggi più che mai frastornato da messaggi privi spesso di riscontro scientifico, ingannevoli e dannosi. Viviamo in un’epoca di analfabetismo alimentare, che investe un po’". Allo scopo di fare chiarezza su questi aspetti in campo alimentare, oggi pomeriggio alle 17, all’auditorium San Filippo, in corso Cavour, a Fermo, è in programma un importante incontro-dibattito nel quale sarà relatore Adriano Sacripanti, chimico alimentarista, già consulente della Regione Lombardia per l’educazione alimentare. L’incontro si pone come obiettivo quello di fornire tutti gli strumenti in grado di dare maggiore consapevolezza ai consumatori nell’ambito dell’alimentazione, sfatando luoghi comuni attraverso i dettami della scienza alimentare. Il dott. Sacripanti, con la sua opera di divulgazione, darà il suo contributo nel campo dell’informazione, della formazione e dell’educazione nel campo della nutrizione e dell’alimentazione, capace di dare a tutti le chiavi di lettura e le nozioni scientifiche che possono aiutare nella corretta conoscenza degli alimenti che si portano a tavola.