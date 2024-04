Alimentazione, ecco il corto di Almas Aps

"Tutto sua madre" è il titolo del cortometraggio che l’associazione di promozione sociale "Almas Aps" prevede di realizzare sui disturbi del comportamento alimentare che verrà girato nel Comune di Porto San Giorgio il 27 e 28 maggio. La giunta municipale preso atto che i disturbi del comportamento alimentare rappresentano un importante probòema di salute pubblica, visto che per l’anoressia e per la bulimia, negli ultimi decenni, c’è stato un progressivo abbassamento dell’età di insorgenza, tanto che sono sempre più frequenti diagnosi in età preadolescenziale e nell’infanzia; a tal fine è stato avviato l’iter per un disegno di legge con il riconoscimento dei disturbi del comportamento alimentare quali nuove "malattie sociali". Preso atto che, per la realizzazione del cortometraggio, l’associazione "Almas APS" chiede un contributo economico di 3mila euro che la giunta ha ritenuto di accordare.