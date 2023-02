Alimentazione ed economia Due incontri per parlare di futuro

‘Alimentazione dei malati oncologici’, ‘Megatrend’: sono gli argomenti degli incontri che animano la giornata odierna tra Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio. Si comincia questo pomeriggio (ore 18) all’auditorium ‘Giusti’ di Sant’Elpidio a Mare, con una iniziativa del polo scolastico ‘Urbani’ con un convegno sull’alimentazione dei pazienti oncologici, aperto a tutti, non solo agli alunni dell’alberghiero. Porteranno un loro contributo Renato Bisonni (oncologo del ‘Murri’ di Fermo), Lorenzo Fuccio (docente universitario di Gastroenterologia all’UniBo), Giampiero Macarri (gastroenterologo del ‘Murri’, Edy Virgili (biologa nutrizionista esperta in Nutrizione Oncologica). Stamattina (per gli studenti del polo ‘Urbani’) e stasera (dalle ore 21,15, aperto a tutti, su prenotazione su mewspse.it), al teatro delle Api, di Porto Sant’Elpidio si tiene una interessante dissertazione del manager Giancarlo Orsini, divulgatore scientifico nonché training & learning manager di Banca Mediolanum sui Megatrend, ovvero una occasione per conoscere come il mondo sta cambiando, per stimolare nel pubblico una maggiore consapevolezza sui temi dello sviluppo economico e della tecnologia applicata in vari settori. L’iniziativa è promossa dal consigliere comunale Giorgio Marcotulli e Newspse e rappresenta il primo step del progetto LiberaMente.