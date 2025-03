"Aliquota del 200% azzererà l’export"

"Il problema dei dazi preoccupa tutto il comparto dell’agroalimentare e nello specifico il settore dell’olio e del vino particolarmente florido nel nostro territorio". E’ il commento di Stefano Mazzoni, presidente Coldiretti Ascoli Fermo. "Sul vino si paventa un aliquota del 200% – prosegue – che azzererebbe l’export. Ammettendo che si tratti di una tassa minore, il problema dei dazi resta perché va ad incidere in maniera fortemente negativa sull’export delle nostre aziende, che negli ultimi anni hanno conquistato molto spazio sul mercato estero a testimonianza dell’alto gradimento del made in Italy, messo a sua volta in crisi dai dazi, da cui scaturirebbe il mercato delle imitazioni. Confidiamo in un sensato dialogo internazionale"