Alla ’Casa del parco’ parte il corso di fumetti per bambini

Disegnare fumetti attraverso personaggi inventanti oppure attraverso eroi già affermati per raccontare storie e magari il territorio. Un sogno che per alcuni giovani dell’area montana si trasformerà in realtà. Dall’11 novembre infatti partirà presso la ‘Casa del Parco’ di Amandola, il primo ‘Corso di Fumetto’ per 20 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Si tratta di un corso di sei lezioni settimanali di due ore ognuna, tenute dalla fumettista Martina Luciani, originaria di Amandola e diplomata al Liceo classico di Fermo poi laureatasi in ‘Fumetto e Illustrazione Digitale’ alla ‘TheSignn Comics & Art Academy’ di Firenze. Idea che è stata sostenuta dall’Amministrazione amandolese. "L’idea del corso di fumetto – spiega Maria Rita Grazioli, assessore al turismo e commercio - nasce dalla convinzione secondo cui il fumetto sia un ottimo strumento per comunicare e avvicinare i ragazzi alla lettura e alla manualità, cose che si stanno perdendo nell’era digitale. Il fumetto, infatti, è una forma di narrazione visiva che combina testo e immagini per raccontare una storia. Ogni pagina di un fumetto è composta da vignette, ossia riquadri che contengono disegni e dialoghi. Dunque, un modo per far nascere e crescere la voglia di leggere, di disegnare e di stare insieme condividendo carta, penna e tanta fantasia lasciando a casa tablet, cellulari e computer". Un’altra interessante iniziativa che amplia il livello dell’offerta culturale ed artistica della città montana a favore dei giovani. L’iniziativa assume sfumature ancora più intriganti se si prendono in considerazione anche altri fattori, fra i giovani il mondo dei fumetti è molto seguito e coinvolgente, inoltre i ragazzi che usciranno dal corpo potrebbero pensare e ideare storie e personaggi che potrebbero strumento per promuovere il territorio montano e non solo.

Alessio Carassai