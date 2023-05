Alla conquista dei mercati "Addio a magneti e plastica Solo imballaggi ecologici"

Il settore degli imballaggi utilizzati anche dai brand del lusso e dalle più prestigiose cantine italiane vede molte realtà del fermano tra le aziende leader del comparto. A Milano si è appena conclusa l’edizione 2023 di Packaging Première e Pcd Milan. Negli stand di Fieramilanocity molte sono state le novità di prodotto presentate in ambito fashion, jewelry, beauty, fine food, wine & spirits. "Questa edizione della fiera, per noi, sta andando molto bene – ci ha detto Matteo Bracciotti dello Scatolificio Girola che ha sede nell’omonima frazione di Fermo e che dal 2022 è stato inserito dalla Regione Marche nell’Albo Speciale dell’Artigianato Artistico Tipico e Tradizionale – e abbiamo avuto modo di incontrare operatori molto interessati alla nostra produzione".

Una produzione sempre più all’insegna della sostenibilità?

"Certamente, qui a Milano abbiamo proposto imballaggi senza l’utilizzo della plastica, ma sono realizzati interamente utilizzando carta, cartone e cartoncino. I clienti apprezzano particolarmente questa scelta ecologica che ci permette di avere un importante vantaggio competitivo".

Avete ricevuto anche compratori stranieri?

"In particolar modo provenienti dall’Europa come Svizzera e Spagna".

Le aziende del fermano presenti in fiera hanno attirato l’attenzione degli operatori presenti grazie anche alle innovazioni che hanno introdotto. La rassegna, infatti, proseguendo nella sua mission di anticipare le tendenze e delineare il packaging del futuro, ha lanciato l’iniziativa speciale Avant Garde, che ha coinvolto direttamente gli espositori, invitandoli a realizzare prodotti o servizi meritevoli in termini di innovazione e che apportano importanti avanzamenti nel campo della sostenibilità, dello sviluppo tecnologico, della digitalizzazione, del design e della capacità di elevare il brand value.

Tra i prodotti che sono stati inseriti in questa speciale e prestigiosa sezione figura anche una scatola realizzata dall’azienda Valtenna e in proposito Samuela Marcozzi ci ha detto: "Per la chiusura delle scatole abbiamo deciso di eliminare l’utilizzo di magneti realizzando completamente il prodotto utilizzando carta, cortone e cartoncino. Proprio questa innovativa soluzione che permette la migliore chiusura del manufatto è valsa la presentazione nella sezione Avant Garde ed è per noi molto importante".

Come giudica l’andamento della fiera?

"Quest’anno la fiera si è ingrandita e sono aumentati i visitatori. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare molti operatori italiani particolarmente interessati ai nostri prodotti".

Tutti prodotti realizzati da Valtenna nel segno della sostenibilità?

"Abbiamo evitato, oltre ai magneti anche la plastica, per la produzione dei nostri manufatti. Una delle nostre mission aziendali è proprio quella legata a uno sviluppo che ha nella sostenibilità un assett strategico estremamente importante. I nostri clienti stanno particolarmente apprezzando questo indirizzo che abbiamo intrapreso perché coerente anche con le loro strategie di sviluppo".

