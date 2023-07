Alla Corva si corre contro la Sla

Si sono trovati in oltre 500 a correre per le vie della Corva per amicizia, per contribuire alla lotta contro la Sla, per sostenere e incentivare la ricerca, per consegnare un assegno di 6 mila euro al centro clinico Nemo di Ancona e, non ultimo, per vincere: tanti i motivi che hanno spinto atleti (oltre 200) e semplici appassionati a ritrovarsi domenica per la Brain Run, corsa che ha l’impagabile pregio di far sentire tutti vincitori. Nonostante sia solo alla seconda edizione, la Brain Run è già un appuntamento imperdibile per chi ama lo sport e per chi condivide la finalità di una corsa ideata da Fausto Chioini (presidente onorario della Podistica Moretti Corva) che con la Sla convive dal 2018 e che in carrozzina e con l’inseparabile puntatore ottico con cui può comunicare, ha voluto essere in mezzo ai partecipanti, tra la gente: "Non avrei mai immaginato di vedere così tanta partecipazione. Grazie a tutti di essere qui". In tanti lo hanno avvicinato, per un saluto, per esprimergli ammirazione per la forza e la generosità con cui continua a spendersi per sostenere la corsa della ricerca. Il ricavato dell’evento è stato consegnato dal presidente della Podistica Moretti Corva, Alfonso Ramini, al centro Nemo che occupa di persone affette da malattie neuromuscolari (Sla, Sma, distrofie muscolari) per migliorare la qualità della loro vita, attivando programmi personalizzati di trattamento e riabilitazione ad alta specializzazione. E poi c’è l’aspetto agonistico della Brain Run: la presenza ai nastri di partenza di top runners e di alcuni tra gli atleti più interessanti del podismo nazionale, di oltre 50 società sportive, di famiglie, bambini, degli amici di Fausto è stato l’ulteriore segno di condivisione della battaglia condotta da Chioini e del desiderio di spendersi in prima persona per la causa. Presenti il sindaco Massimiliano Ciarpella, gli assessori Enzo Farina e Andrea Balestrieri, il consigliere Giorgio Marcotulli che ha corso la Brain Run così come il vicesindaco di Sant’Elpidio a Mare, Roberto Greci. Per la cat.

Maschile, primo posto per il keniano Loitanyang Simon Kiber della U.P. Policiano Arezzo Atletica, con lui sul podio Mwikya Patrick Mutunga e Kisorio Hosea Kimeli, a seguire Lorenzo Dell’Orefice e Giorgio Lampa. Per le donne, successo di Mukandanga Clementine della G.S. Orecchiella Garfagnana, seguita da Karage Nancy Kerubo, Azzurra Ilari, Nausicaa Malaccari ed Emanuela Varasano.

Marisa Colibazzi