Alla Fattoria Sociale Monte Pacini il premio solidarietà

La Società Operaia G. Garibaldi, nel corso della Festa sociale del Primo Maggio, ha conferito il Premio Solidarietà 2023 alla Fattoria Sociale Monte Pacini. Il premio quest’anno è stato intitolato al compianto socio Don David Beccerica che è stato ricordato nel corso della manifestazione. Alla guida della Parrocchia di San Giorgio per molti anni, Don David ha rappresentato un encomiabile esempio di solidarietà nei confronti dei più deboli, svolgendo in concreto e con sacrificio una costante attività di contatto e persuasione di giovani tossicodipendenti, tra i soggetti più deboli e problematici della Comunità. Alla Fattoria Monte Pacini è stato riconosciuto il ruolo che in anni di attività ha svolto e svolge con finalità di inclusione sociale verso soggetti con fragilità psichiche o fisiche, promuovendone l’inserimento.