Alla guida senza patente. Fuga rocambolesca, preso

Alla vista dei poliziotti era fuggito alla guida della sua auto per le vie del centro e, una volta fermato, aveva reagito violentemente rifiutandosi, oltre tutto, di fornire le proprie generalità. Per questo motivo un 36enne di origini macedoni, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio. L’uomo dovrà ora comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e di rifiuto di fornire le proprie generalità. Tutto era iniziato quando gli agenti della squadra volanti di Fermo, mentre transitavano in via IV Novembre a Porto Sant’Elpidio, avevano notato una BMW X1 di colore nero che, alla vista dei poliziotti, aveva svoltato repentinamente verso via Roma per poi aumentare la velocità. Gli uomini della questura, notando la manovra effettuata, avevano deciso di seguire il veicolo per effettuare un controllo. Durante il pedinamento avevano visto scendere dall’auto un uomo e un ragazzo che frettolosamente si erano allontanati a piedi in direzione centro città. Gli agenti avevano raggiunto i due e gli avevano chiesto di esibire i documenti. Questi si erano rifiutati, cercando di allontanarsi, ma poi era intervenuta una seconda pattuglia in ausilio degli altri polizotti. L’uomo, insofferente al controllo ed eccessivamente agitato, ad alta voce aveva dichiarato di non avere i documenti al seguito, aveva rifiutato di fornire le proprie generalità e si era scagliato contro gli agenti. Nel frattempo il giovane in sua compagnia era scappato. Due dei quattro agenti lo avevano inseguito e lo avevano visto raggiungere una donna e consegnare un portafoglio. Quest’ultima, vistasi scoperta, aveva dichiarato di essere la moglie del conducente e la madre del ragazzo e aveva fornito immediatamente i documenti di entrambi. I tre erano risultati essere tutti macedoni, di 36 anni i genitori e 14 anni il figlio. Il conducente era risultato sprovvisto della patente di guida in quanto gli era stata revocata in passato e, a suo carico sono emersi diversi erano precedenti per aver guidato senza patente e in stato di ebrezza. Il 36enne era stato segnalato anche alla prefettura in quanto gli agenti avevano rinvenuto in auto un involucro di cellophane contenente cocaina.

Fabio Castori