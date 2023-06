Alla guida ubriache: denunciate

I carabinieri, in linea con il loro costante impegno per garantire la sicurezza stradale, hanno concluso con successo le indagini e deferito in stato di libertà due persone per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ed alcoliche, confermando l’importanza della tutela della vita e dell’incolumità degli utenti della strada. Nella prima circostanza, una 28enne di San Benedetto del Tronto è stata coinvolta in un incidente stradale verificatosi lungo la Statale Adriatica in territorio di Porto Sant’Elpidio.

Come conducente è stata sottoposta ai dovuti accertamenti mediante l’uso di un etilometro in dotazione, risultando positiva ad entrambi i test con un tasso alcolemico di 1,17 e 1,12 gl. Di conseguenza, le è stato ritirato il documento di guida e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato a una ditta autorizzata del luogo. Nel secondo episodio, una 29enne di Monte Urano è stata coinvolta in un incidente stradale autonomo a Montegranaro, in orario notturno, riportando delle lesioni.

Successivamente, è stata trasportata in ospedale a Fermo e sottoposta ad accertamenti sanitari, risultando positiva all’uso di sostanze alcoliche e all’assunzione di stupefacenti di tipo cannabinoidi. L’autorità giudiziaria e amministrativa competenti sono state informate dai carabinieri che hanno proceduto nelle rilevazioni degli incidenti.