Alla guida ubriachi Cinque denunce

Cinque soggetti di età compresa tra i 40 e 65 anni, sono stati denunciati dai carabinieri, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica e di sostanze stupefacenti oltre che con patente revocata. Questo l’esito del servizio a tutela della sicurezza sulle strade, posto in essere in occasione delle festività di Ferragosto. A Sant’Elpidio a Mare, un pregiudicato di 58 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale i carabinieri della stazione locale, hanno proceduto ai controlli di rito. Tra questi, due prove alcoltest, dalle quali il soggetto è risultato positivo con un tasso di 2,25 gl e 2,23 gl. Per il 58enne sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Caso analogo a Fermo, dove i carabinieri del Radiomobile a seguito di una serie di accertamenti, hanno denunciato per lo stesso reato un uomo di 44 anni, anche lui risultato positivo all’accertamento del tasso alcolico a seguito del coinvolgimento in un incidente stradale, con l’aggravante di essersi messo alla guida con patente precedentemente revocata.

Denuncia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti del tipo oppiacei e cocaina invece, per una donna di 40 anni proveniente dell’Est Europa. Anche lei è stata posta sotto controllo dai carabinieri di Fermo, dopo essere rimasta coinvolta e ferita in un incidente stradale autonomo a Sant’Elpidio a Mare. Alla guida con tasso alcolico accertato con due prove da 1,97 gl, anche un uomo di 65 anni posto sotto controllo dai carabinieri della sezione Radiomobile, in località Lido di Fermo dove aveva provocato un tamponamento. Per lui è scattata la denuncia per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica. L’esito del servizio a tutela della sicurezza stradale, si completa con un ulteriore denuncia per il reato di guida con patente revocata, a carico di un 49enne fermato dai carabinieri della stazione di Amandola, mentre era al volante di un’auto di proprietà di un suo conoscente.

Paola Pieragostini