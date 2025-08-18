Alla guida ubriachi e drogati

Quattro denunce per guida sotto effetto di alcool e droghe, con conseguente ritiro delle patenti di guida e due veicoli sequestrati. Questo l’esito dei controlli mirati alla tutela della sicurezza stradale e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada, posti in essere nei giorni scorsi dai carabinieri del comando provinciale di Fermo.

A Montegiorgio, i militari della Radiomobile hanno denunciato un 72enne italiano risultato positivo all’accertamento alcolico eseguito a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale avvenuto a Servigliano. Denunciata anche una conducente 50enne risultata positiva al drug test eseguito durante un normale controllo dei carabinieri di Amandola lungo la strada Faleriense a Montegiorgio. La donna ha inoltre rifiutato di sottoporsi agli ulteriori accertamenti clinici a cui avrebbe dovuto.

Denunciato anche un 41enne marocchino, rifiutatosi anche lui di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Campofilone. I controlli sono stati eseguiti dai militari della Radiomobile che in questo caso hanno proceduto anche al sequestro del veicolo.

Stessa sorte per un 39enne cinese denunciato dai carabinieri di Monte Urano. L’uomo, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale Mezzina su territorio comunale di Sant’Elpidio a Mare, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Anche per lui è appunto scattato il sequestro del veicolo, oltre che (come tutti) il ritiro della patente e la denuncia.

Paola Pieragostini