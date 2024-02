Alla ricerca dei fotovoltaici: "Diversi edifici sono idonei"

Negli ultimi mesi, con lo scopo di promuovere interventi che producessero energia sostenabile, si è effettuata una mappatura degli immobili che ricadono sotto le cabine primarie del territorio. Porto Sant’Elpidio vede una cabina primaria che interessa il quartiere Fonte di Mare e la zona industriale nord ed una seconda cabina che raccoglie il restante territorio comunale. Nella prima area non sono presenti attualmente immobili pubblici dove realizzare impianti fotovoltaici, a differenza della seconda, che, a seguito di una ricognizione sugli edifici comunali, è risultata idonea. Infatti sono stati individuati diversi siti, tra scuole, centri sociali e il cimitero, ottimali per una produzione di energia fino ad un potenziale massimo di 2 Mwatt.

"La prima scelta cade sulle coperture di edifici, più che su terreni, così da preservare il più possibile il territorio – spiega l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente – L’obiettivo della ricognizione effettuata è quella di individuare tutti i siti già idonei per poter ospitare impianti di produzione di energia". "La seconda fase – prosegue il consigliere Giorgio Marcotulli – vedrà l’individuazione del soggetto attuatore, che potrà avvenire tramite partenariato pubblico privato o altre forme di finanziamento. Abbiamo iniziato nei mesi scorsi, promuovendo l’evento t-CER, ad avviare relazioni con Cassa depositi e prestiti ed altri professionisti del settore, con cui collaborare per portare avanti questo percorso". Nella seduta di ieri del Consiglio comunale, la maggioranza ha ritenuto di non accogliere una mozione sulle comunità energetiche presentata dalla consigliera Annalinda Pasquali. "Avevamo suggerito alla consigliera Pasquali il ritiro del punto all’ordine del giorno – chiarisce il capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio Marcotulli – Nessuna chiusura su un tema sul quale è evidente la sensibilità di questa Amministrazione comunale.

Semplicemente abbiamo ritenuto che la mozione non apportasse alcun contributo ulteriore rispetto all’azione che si sta già portando avanti, anche sotto l’aspetto della sensibilizzazione, come i banchetti informativi nell’ambito della campagna Io non rischio di qualche mese fa o la giornata di studi t-CER sulla transizione ecologica. A livello centrale il governo Meloni ha messo a terra in pochi mesi decreti e norme applicative per consentire lo sviluppo delle comunità energetiche e a livello locale abbiamo avviato da mesi un percorso per realizzare questa importante opportunità nel segno delle politiche green e della transizione energetica. Sono temi su cui non vi è divisione politica o ideologica, c’è unità di vedute, semplicemente altri hanno discusso a lungo, mentre noi, sia in ambito comunale che statale, stiamo mettendo in atto azioni concrete".

o.f.