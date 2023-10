Alla sala Gigli è tempo del Premio Valentini

di Marisa Colibazzi

Il 21esimo Premio Giornalistico Francesco Valentini, per il secondo anno consecutivo, va a una figura femminile: alla giornalista sportiva Simona Rolandi. E quest’anno per la prima volta, si sposta al centro città per cui, stasera, la manifestazione (inizio alle 21.15) si svolge nella sala ‘Gigli’. "Abbiamo scelto questa location, anche se forse gli spazi non saranno sufficienti a contenere il pubblico sempre numeroso che segue la serata del Premio – spiega Mario Filiaggi, storico presidente del Comitato organizzatore – perché ci tenevamo a celebrare questo momento in centro". Tanto più che, quest’anno, l’appuntamento è inserito nel programma della festa patronale messo a punto da San Crispino Eventi. "Dopo Giorgia Cardinaletti (prima donna a ricevere il Premio) – aggiunge Filiaggi – quest’anno abbiamo voluto proseguire in rosa e assegnare il riconoscimento a Simona Rolandi, volto noto di Rai Sport, da questa stagione alla conduzione della Domenica Sportiva e grande amica". Tocca a Giuseppe Moreschini ricordare che il Premio Valentini e quelli intitolati a Enzo Belletti e Gabriele Marziali "onorano la memoria di protagonisti della nostra città. Valentini è stato cronista del Resto del Carlino per più di 30 anni, raccontando di politica, cronaca, sport con una penna sempre pungente. Belletti e Marziali hanno dato tantissimo allo sport cittadino e a loro sono legati i riconoscimenti per il miglior atleta e la migliore squadra elpidiense. Abbiamo assegnato anche un Premio alla solidarietà". Conduttrice della serata, Wais Ripa: "Gli ospiti che abbiamo premiato in passato sono sempre rimasti colpiti positivamente dalla manifestazione e dalla città e alcuni di loro si sono resi disponibili per tenere lezioni ai ragazzi del nostro liceo sportivo". Il Premio ha sempre potuto contare sulla vicinanza delle amministrazioni comunali. E’ così anche stavolta "perché questo evento rinnova un legame indissolubile tra la città e alcuni suoi protagonisti – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella e mi fa particolarmente piacere che la scelta sia caduta su Simona Rolandi". "Sono amico di questo Premio – prosegue l’assessore allo sport, Enzo Farina – e ricordo ancora quando restammo impressionati da un giovanissimo talento, allora 13enne: Marco Verratti". "Ho sempre partecipato a questa serata emozionante – conclude il vicesindaco, Andrea Balestrieri –, è una festa per la comunità e tutto l’associazionismo sportivo".