Alla scoperta dei mestieri. Giornate di orientamento all’istituto Fracassetti

Un orientamento reale per gli studenti di seconda media che hanno bisogno di capire che direzione dare al loro futuro. È il risultato di due giornate vissute all’istituto comprensivo Fracassetti Capodarco che ha accompagnato i ragazzi nel cuore dei mestieri d’eccellenza. Ospite il team Mestieri d’Eccellenza, in collaborazione con esponenti delle Maison partner, nello specifico Fendi e Loro Piana, che ha cercato di far scoprire agli studenti i mestieri artigianali, soffermandosi maggiormente su quelli dell’ambito calzaturiero. Gli interventi sono terminati con un laboratorio pedagogico veramente coinvolgente, dove i giovani alunni hanno potuto realizzare uno stivaletto in carta, con suola in gomma leggera che hanno portato con sé alla fine dell’orientamento.

"L’iniziativa mette in sinergia il mondo del

lavoro e la formazione scolastica, perché coinvolge contemporaneamente le aziende e le scuole, spiega la dirigente Simona Flammini, Il laboratorio ha come obiettivo principale quello di avvicinare i giovani alla scoperta e alla passione dei mestieri di eccellenza, cioè quelli che possiedono nello stesso momento la padronanza di un savoir-faire tecnico, combinato con un personalizzato approccio artistico e relazionale, mestieri che sono accessibili a tutti i tipi di profili e di percorsi professionali. La bellezza e il fascino di questa iniziativa sono consistiti nel mettere in risalto il lavoro svolto da donne e uomini nel settore della creazione e dell’artigianato e soprattutto di formare così nuovi talenti tra i giovani studenti. L’orientamento deve guidare gli studenti ad esprimere i propri bisogni e a leggere la complessità della realtà. Il mondo calzaturiero fa parte del patrimonio culturale del nostro territorio locale, per cui la ricerca di nuovi talenti e la valorizzazione dei mestieri d’eccellenza all’interno delle giovani generazioni permette di attribuire peso e prestigio all’offerta lavorativa della realtà fermana". Il progetto rientra nella riforma dell’orientamento, prevista dal Pnrr, attraverso la costruzione di una scuola capace di contrastare la crisi educativa del Paese e dare avvio a un percorso virtuoso volto a favorire il superamento delle disuguaglianze esistenti di natura sociale e territoriale.

