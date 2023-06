Alla scoperta dei mitici Priori

CONOSCIAMO i Priori della Cavalcata dell’Assunta di Fermo: chi erano, qual era il loro compito e chi sono oggi. Nel periodo medioevale a Fermo esisteva una forma di potere chiara e trasparente affidata al Podestà che solitamente non era un cittadino fermano, alla Municipalità e ai Priori delle sei contrade in cui Fermo era divisa. Per garantire l’incorruttibilità, i Priori non appartenevano al territorio di contrada e la carica, della durata di due mesi, veniva assegnata per sorteggio tramite l’inserimento delle ‘palluctae’ contenenti i nomi in una cassa ancora visibile presso la Sala del Mappamondo. Per essere riconoscibili indossavano la cappa priorale nera e, dopo il giuramento del Prior Priorum davanti al popolo, i nominati venivano segregati per due mesi nel palazzo comunale per espletare il loro mandato lontano dalle tentazioni mondane. Oggi, l’Investitura dei Priori ha luogo, in maniera simbolica, nel giorno di Pentecoste per rievocare lo Spirito Santo, per i credenti (la Sapienza, per i non credenti), che scende su coloro cui è affidato il ‘comune bene’ ovvero guidare la contrada con saggezza per la crescita di tutti.

Gaia Capponi