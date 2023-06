Alla scoperta dei mitici Priori

Si chiude la rassegna dedicata ai Priori che supportavano Podestà, solitamente non cittadino fermano, e Municipalità nel governare la Fermo del ‘400 e che amministravano i territori in cui la città era divisa. Oggi, alle sei contrade ‘intra moenia’ (entro le mura) ovvero Campolege, Castello, Nobile Fiorenza, San Bartolomeo, San Martino e Pila, se ne sono aggiunte quattro cosiddette foranee: Campiglione, Capodarco, Molini Girola e Torre di Palme. Per garantire l’incorruttibilità, i Priori non appartenevano al territorio di contrada e la carica, della durata di due mesi, veniva assegnata per sorteggio e, dopo il giuramento del Prior Priorum davanti al popolo, i nominati venivano segregati per due mesi nel palazzo comunale per espletare il loro mandato lontano dalle tentazioni mondane e guidare la contrada, con saggezza, per la crescita di tutti. Accanto ai Priori, riconoscibili dalla cappa priorale nera, altra figura di spicco erano i Gonfalonieri che avevano il compito di difendere la città e chiamare il popolo alle armi esponendo il vessillo dinnanzi la propria abitazione. In tempi moderni l’Investitura dei Priori e la nomina dei Gonfalonieri avviene nel giorno di Pentecoste per rievocare lo Spirito Santo (per i credenti, la Sapienza per i non credenti) che scende su coloro cui è affidato in ‘bene comune’.

Gaia Capponi