Alla scoperta del mare con il gruppo canoe ’Marinai d’Italia’

Dopo la bella esperienza e il grande riscontro in termini di attenzione e curiosità riscontrato lo scorso anno, il Gruppo Canoe Marinai d’Italia (sul lungomare Faleria) sta proseguendo, anche in questa estate, la propria attività di divulgazione della conoscenza e dell’uso della canoa, portando avanti diversi progetti. Oltre ad accogliere le ‘dragonesse’ dell’associazione Infinitae che da ottobre utilizzano gli spazi della concessione balneare per i loro allenamenti, "stiamo portando avanti un progetto promosso dai Servizi Sociali del Comune dal nome è ‘Aut – in canoa’ e che vede il coinvolgimento di ragazzi autistici. Sono una decina e una volta a settimana, per un totale di 10 incontri vengono a lezione di canoa" spiega Enzo Vagnoni, uno dei quattro istruttori. A disposizione per le lezioni, ci sono tre canoe, debitamente attrezzate, realizzate e personalizzate dagli stessi insegnanti. La domenica è riservata ai ragazzi della Crisalide, l’associazione di famiglie di disabili che, anche quest’anno, si dilettano a praticare la canoa nello specchio d’acqua antistante la concessione. Il Gruppo Canoe Marinai d’Italia è anche diventato un punto di riferimento per i centri estivi di baseball. Gli istruttori sono presenti in spiaggia dalle 9 in poi il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica e, nel mese di agosto, sono a disposizione per chiunque voglia avvicinarsi a praticare questo sport con la massima sicurezza. Non ci sono costi, a parte la tessera associativa comprensiva della copertura assicurativa (info: 339 4728708). "Abbiamo avuto tanti consensi lo scorso anno per cui ci siamo messi all’opera, grazie a diversi progetti, ma contando anche sulla curiosità di chi vuole approcciare il mare a bordo di una canoa".