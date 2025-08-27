Alla scoperta del territorio con le Fiat 500

Saranno almeno 150 le auto d’epoca che parteciperanno sabato e domenica alla 13esima ‘Passeggiata Fiat 500 alla scoperta del territorio di Sant’Elpidio a Mare’, provenienti da ogni angolo della regione, e dalle vicine Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna. Ad organizzare l’evento, gli ‘Amici appassionati di auto d’epoca’, col patrocinio di Comune, Provincia e Regione tanto che alla presentazione, all’auditorium Quota Cs, gentilmente concesso, sono intervenuti i consiglieri regionali uscenti Marco Marinangeli e Jessica Marcozzi, oltre al vicesindaco e assessore allo sport, Francesco Tofoni e alla comandante della Polizia Locale, Mascia Paolucci.

"La manifestazione inizia sabato pomeriggio (ore 17,30) con la ‘prova di lumaca – spiegano il presidente dell’associazione, Paolo Cognigni con il vice, Domenico Cucco –, un circuito (allestito a Castellano) che le auto dovranno percorrere zigzagando tra i birilli e dove vince chi sarà andato più lentamente". Seguirà un giro turistico (sempre con tappe enogastronomiche nei locali aderenti) e alle 19, la cena. Per l’occasione, dalle 23,30 all’1 sarà aperto e visitabile l’Osservatorio Astronomico di Castellano.

Domenica 31 agosto, la partenza dell’allegra carovana è fissata per le 11, dopo il saluto delle autorità. E’ prevista una tappa nella frazione di Cura Mostrapiedi, con visita alla piccola chiesa. Poi, il tour proseguirà nel centro storico, per poi dirigersi a Porto Sant’Elpidio per il pranzo sociale, la consegna dei riconoscimenti agli oltre 30 club partecipanti, prima di congedarsi e darsi appuntamento al prossimo anno. Info: 379 2082805.