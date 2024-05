Alla scoperta delle ’Chiese aperte’

I tesori artistici delle chiese di Montegiorgio in mostra grazie all’impegno della sezione locale dell’Archeoclub. Si terrà domani 12 maggio la 30esima edizione di ‘Chiese Aperte’, manifestazione a diffusione nazionale, organizzata dall’Archeoclub d’Italia. Durante la giornata verranno aperte al pubblico chiese, cappelle ed edifici religiosi normalmente chiusi o di sporadica fruizione al pubblico. La sede dell’Archeoclub d’Italia di Montegiorgio, aprirà la chiesa di San Michele Arcangelo, una delle chiese più antiche di Montegiorgio sita nel centro storico. L’orario di vista al mattini fra le 9,30 e le 12,30 poi nuovamente nel pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30, per info è possibile contattare il 340-3378724. Una bella occasione per scoprire una delle chiese dell’entroterra poco conosciute che custodisce alcuni tesori, oltre all’opportunità ci concedersi una passeggiata alla scoperta di altre bellezze.

a.c.