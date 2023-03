Alla scoperta delle tradizioni

Si è svolto nei giorni scorsi il primo appuntamento, presso la scuola primaria G. Rodari di Rapagnano del progetto che coinvolge l’intero plesso scolastico ’Le Marche e la magia delle parole’.

Un’idea che permette ai giovanissimi alunni di conoscere maggiormente le storie della loro terra in collaborazione con la Giaconi Editore. Simone Giaconi e Francesca Travaglini hanno affascinato i piccoli lettori di prima, seconda e terza classe trasportandoli nel fantastico mondo di folletti, fate, ed incantesimi della narrativa della nostra regione.

Non solo un appuntamento per i piccolissimi visto che nello scorso weekend sono stati coinvolti anche i bambini della quarta e della quinta classe. Si tratta di un viaggio ideale alla scoperta delle leggende, dei miti e dei personaggi del territorio attraverso le parole dei libri.

Si passa dalla Sibilla al folletto Mazzamurello, dai lupi dei Monti Sibillini ai grandi personaggi che hanno fatto grande la letteratura della nostra regione.

Per coinvolgere ed attrarre l’attenzione dei ragazzi, le letture si alternano a piccoli giochi di magia per far capire la bellezza e l’utilità della lettura in una fascia di età in cui è importante comprendere quanto questo sia necessario per la sviluppo.

Roberto Cruciani