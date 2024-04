"Alla squadra servivano carezze e non frustrate"

Mister Mosconi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Torres: "Vincere oggi era l’obiettivo primario di tutto il gruppo. Ho la fortuna di allenare grandi calciatori e uomini. Li ringrazio per la prestazione perché il merito è soltanto loro". Media punti quasi triplicata rispetto ai predecessori ed entusiasmo ritrovato, come ha fatto Mosconi? "Io ho cercato di aiutarli sotto il profilo umano. La squadra aveva bisogno di carezze, non di frustate. Sono buoni giocatori, l’hanno dimostrato, ma soprattutto grandi uomini. Faccio un esempio, oggi Misuraca (squalificato, ndr) non vedeva l’ora che arrivasse la partita, poi ha sofferto a casa. In questi match non va in campo la classifica, ma la voglia e il coraggio". La squadra è uscita anche tra gli applausi del pubblico di Sassari: "È stata una bella dimostrazione della prestazione che abbiamo fatto. Il popolo sardo lo conosco bene, ho fatto il secondo a Cagliari. Lo apprezzo tantissimo perché è sportivo e obiettivo. La Torres è una squadra forte e noi siamo stati bravi e fortunati". La vittoria contro i sardi è solo un tassello di un percorso più lungo: "Non abbiamo ancora fatto nulla, i ragazzi devono continuare a lavorare e crederci. Il mio è un gruppo di ragazzi giovani che vanno allenati soprattutto sui comportamenti. Andavano solo rimessi sui binari giusti, le loro qualità non le scopro io". Ora ci sono le ultime tre partite per decidere la lotta salvezza: "Abbiamo soltanto un obiettivo: fare più vittorie possibili per sperare in questo sogno. C’è chi crede ai miracoli e chi no, e noi ci crediamo". Infine un elogio ai tifosi: "Ringrazio i ragazzi che sono arrivati a Sassari, so che non è facile: ne erano una trentina ma facevano per 300".