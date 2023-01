All’Ambito Sociale due milioni e mezzo

Una rete a protezione di chi resta indietro, di chi è fragile, di chi ha bisogno di ascolto e attenzione. Nel tracciare un bilancio del 2022 appena concluso dell’attività dell’Ambito Territoriale Sociale XIX di Fermo, di cui è coordinatore Alessandro Ranieri e dirigente del Comune capofila Giovanni Della Casa, non si può non parlare del finanziamento riconosciuto anche a questo organismo di risorse derivanti dal Pnrr per realizzare e concretizzare progettualità sociali. All’Ambito Sociale XIX di Fermo, in particolare, sono stati destinati circa 2 milioni 500 mila euro, da utilizzare per iniziative che avranno ricadute anche nel territorio dell’Ambito Sociale XX. Anche l’Area Vasta 4 di Fermo ha partecipato come partner nella realizzazione di alcune proposte progettuali, il Comitato dei sindaci dell’Ambito XIX, che ha seguito e approvato le fasi di progettazione, ha poi siglato un protocollo che dà mandato all’ATS di concretizzare le proposte d’investimento. Il coordinatore Ranieri spiega che l’ambito sociale è la cornice dentro cui si muovono i servizi sociali del territorio, per garantire qualità della vita e pari opportunità a tutti: "L’Ambito sociale XIX sta consentendo ai cittadini dei 31 Comuni aderenti, di avere un unico interlocutore con cui confrontarsi, chiedere sostegno, assistenza, informazioni, soprattutto creare una rete di interventi che permettano di raggiungere un reale benessere sociale per la comunità tutta. Molti sono gli obiettivi prefissati, a partire dalla stabilizzazione di uno sportello come punto unico di accesso ogni 20 mila abitanti, con sei sportelli sociali territoriali, sempre più collegati e capaci di fare da riferimento per tutti i territori periferici". Lo sorso anno sono stati assunti 8 nuovi assistenti sociali, ne arriverà un altro per l’anno in corso e intanto si lavora con una gestione associata dei servizi che vede le attività diffuse su tutto il vasto territorio di competenza dell’ambito.

"Nel frattempo, prosegue Ranieri, diamo continuità del progetto Smart Village, attraverso la diffusione del sistema domiciliare, il lavoro di animazione comunitaria ed il consolidamento dell’attività integrata tra sociale e sanitario". Con il Pnrr, spiega ancora Ranieri, si punta al supporto di minori, anziani, disabili: "L’idea è di seguire le condizioni di disabilità quanto più possibile a domicilio, in un quadro di comunità, cercando di evitare il ricorso alle comunità e ai ricoveri per i minori e per gli anziani. E’ importante riconoscere le risorse personali e sviluppare una progettazione individualizzata che presuppone il dialogo tra l’operatore, la persona stessa e il nucleo familiare in cui è inserita, programmando anche azioni di autonomia per esempio per le persone con disabilità". Si studiano anche forme di coabitazione tra più persone, ciascuna con proprie fragilità, perché convivano in appartamenti eventualmente dotati di attrezzature e arredi specifici. C’è infine una piena attenzione anche agli operatori sociali che vengono sostenuti sempre, per rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e in particolare prevenire il fenomeno del burn out, forma particolare di stress e stato di malessere connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto a portatori di particolari bisogni e a persone in difficoltà.