Allarme abuso di antibiotici. L’Ast resta in prima linea

L’Ast di Fermo in prima linea contro l’antibiotico-resistenza insieme ai Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del fermano. Nei giorni scorsi ultimo incontro di un primo ciclo di appuntamenti con specifici focus clinici e patologici. E si pensa già a nuovi incontri, anche aperti alla popolazione, come già avvenuto nei mesi scorsi. Il tutto è reso possibile grazie alla proficua collaborazione con i medici, sia quelli di medicina generale che quelli ospedalieri, all’Ordine di categoria e al personale sanitario.

Un problema reale e significativo, quello dell’abuso degli antibiotici. Da alcuni anni, infatti, su scala nazionale, regionale e locale è crescente il problema relativo all’antibiotico-resistenza, quindi la difficoltà di trattare in maniera efficace infezioni causate da germi multi-resistenti. Per tale motivo la direzione Ast di Fermo, attraverso il Cica (Comitato Infezioni Correlate all’Assistenza) presieduto dal direttore sanitario Ast Fermo, Elisa Draghi, ha avviato iniziative per sensibilizzare operatori e utenti ad un corretto uso dell’antibiotico.

Nell’ambito di tali iniziative un primo evento, rivolto alla popolazione generale, si è tenuto al Palazzo dei Priori di Fermo, a novembre 2024. Nello stesso periodo con i Medici di Medicina Generale sono stati concordati 4 incontri per affrontare problematiche cliniche per le quali, a volte, vi è un uso improprio di terapia antibiotica. Negli incontri sono stati trattati, tra i vari argomenti, le Infezioni delle vie urinarie, le Infezioni del tratto respiratorio, e lo screening del Colon-retto, tutti incentrati al corretto utilizzo degli antibiotici.

Non solo Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, si diceva. Il 24 maggio, infatti, grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, quest’ultimo ha ospitato un incontro ad hoc allargato a tutti i medici. L’Ast infatti nell’approfondimento sull’antibiotico-resistenza ha coinvolto anche medici ospedalieri e infermieri.

Presso la direzione Ast di Fermo, si è tenuto il quarto incontro dove sono state affrontate le Gastroenteriti infettive e le Infezioni di cute e tessuti molli. L’incontro con le equipe territoriali ha visto coinvolti, per l’Ast, alla presenza di un nutrito gruppo di medici di medicina generale, Andrea Vesprini, direttore del Rischio e Governo clinico, Diego Illuminati, direttore f.f. del Distretto, Massimo Fioretti, direttore della Uoc Farmacia Ospedaliera, Fiorella Mecozzi, direttore delle Malattie Infettive e Moira Fortuna, dirigente medico di Malattie Infettive.

Tali eventi oltre ad affrontare specifiche problematiche cliniche, rappresentano l’occasione privilegiata per un confronto costruttivo tra chi ha in cura il paziente a livello territoriale e chi opera in Ospedale, nell’ottica di una visione globale necessaria per evitare la frammentazione del percorso di cura. In autunno verrà avviato un evento formativo per i Medici ospedalieri mirato ad un uso appropriato della terapia antibiotica, sempre nell’ottica di una riduzione dell’antibiotico-resistenza. Gli incontri, oltretutto, hanno come obiettivo quello di diffondere il più possibile, tra la popolazione, il messaggio virtuoso di un uso consapevole degli antibiotici, proprio tramite le voci illustri del personale medico-sanitario.